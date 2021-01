Vaccini a rilento in Lombardia, Fondazione Einaudi a TPI: “Situazione incredibile, intervenga il Governo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La vaccinazione contro il Covid in Lombardia procede a dir poco a rilento, mentre montano le polemiche. Persino la Lega ha preso le distanze dall’assessore Giulio Gallera dopo le sue ultime dichiarazioni sui ritardi (“non faccio rientrare il personale medico in servizio per un vaccino nei giorni di festa”). TPI ha chiesto un parere sulla Situazione della Lombardia a Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi. Presidente Giuseppe Benedetto, la Situazione dei Vaccini in Lombardia sta facendo molto discutere. Al di là delle diverse posizioni politiche, i numeri giustificano questa preoccupazione? I dati sono in continuo aggiornamento sul portale istituito dal Governo, per cui cambieranno mentre ne parliamo. ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) La vaccinazione contro il Covid inprocede a dir poco a, mentre montano le polemiche. Persino la Lega ha preso le distanze dall’assessore Giulio Gallera dopo le sue ultime dichiarazioni sui ritardi (“non faccio rientrare il personale medico in servizio per un vaccino nei giorni di festa”). TPI ha chiesto un parere sulladellaa Giuseppe Benedetto, presidente della. Presidente Giuseppe Benedetto, ladeiinsta facendo molto discutere. Al di là delle diverse posizioni politiche, i numeri giustificano questa preoccupazione? I dati sono in continuo aggiornamento sul portale istituito dal, per cui cambieranno mentre ne parliamo. ...

