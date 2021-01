Vaccinazioni lente, Regioni in ordine sparso (Di lunedì 4 gennaio 2021) In una settimana somministrate circa 120 mila dosi. Lazio e Provincia Autonoma di Trento le più veloci. Molise, Calabria e Lombardia quelle in maggiore difficoltà Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) In una settimana somministrate circa 120 mila dosi. Lazio e Provincia Autonoma di Trento le più veloci. Molise, Calabria e Lombardia quelle in maggiore difficoltà

Intanto non si indeboliscono le critiche nei confronti del governo, accusato di aver messo in atto una strategia troppo lenta e troppo cauta rispetto ai vicini europei ...

Toti vuole velocizzare i vaccini ma la Liguria è la più lenta d’Italia

“Visto che, con ogni probabilità, andremo incontro a un periodo di nuove restrizioni dolorose per cittadini ed economia, è fondamentale accelerare la campagna dei vaccini. Israele ha dimostrato che co ...

