Vaccinazioni ancora a rilento in Lombardia: peggio solo in Molise, Sardegna e Calabria (Di lunedì 4 gennaio 2021) “In Lombardia arriveranno entro la fine di gennaio 492.570 dosi di vaccino anti-Covid”. Lo ha scritto Regione Lombardia il 2 gennaio scorso, spiegando che “dopo l’avvio simbolico durante il ‘Vaccination-Day’ di domenica 27 dicembre, che ha visto la consegna delle prime 1620 dosi, il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 entra nella fase operativa vera e propria”. Ma in Lombardia la somministrazione del vaccino prodotto da Pfizer viaggia ancora a rilento. I dati resi pubblici lunedì 4 gennaio dal ministero della Salute sulle dosi già somministrate in rapporto a quelle consegnate in tutta Italia (quasi 470mila) vedono la nostra regione agli ultimissimi posti: la Lombardia ha infatti ricevuto 80.595 dosi e ne ha somministrate 3.126, meno del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Inarriveranno entro la fine di gennaio 492.570 dosi di vaccino anti-Covid”. Lo ha scritto Regioneil 2 gennaio scorso, spiegando che “dopo l’avvio simbolico durante il ‘Vaccination-Day’ di domenica 27 dicembre, che ha visto la consegna delle prime 1620 dosi, il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 entra nella fase operativa vera e propria”. Ma inla somministrazione del vaccino prodotto da Pfizer viaggia. I dati resi pubblici lunedì 4 gennaio dal ministero della Salute sulle dosi già somministrate in rapporto a quelle consegnate in tutta Italia (quasi 470mila) vedono la nostra regione agli ultimissimi posti: laha infatti ricevuto 80.595 dosi e ne ha somministrate 3.126, meno del ...

Advertising

Linkiesta : In conferenza stampa, Conte ha confermato che non esiste ancora un calendario di vaccinazioni e che il Recovery pla… - renatobrunetta : Caro #Conte perchè il Parlamento non ha ancora ricevuto un cronoprogramma preciso sulle #vaccinazioni? Vogliamo chi… - gabrieligm : In conferenza stampa Giuseppe Conte ha confermato che non esiste ancora il piano vaccinazioni. Le #dimissioni gliel… - jennaro69 : RT @gladiatoremassi: Un disastro #gallera e #fontana! non riescono a portare avanti la campagna vaccinazioni con la sanità Lombarda ultima… - GiovaQuez : @lasorelladiKarl @grazianig @drsilenzi Mi sono spiegato male io. Intendevo media di 70.000 al giorno per smaltire l… -