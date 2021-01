Usa: pastore dem chiude preghiera al Congresso con gioco di parole, polemiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Washington, 4 gen. (Adnkronos) - Ha scatenato forti polemiche e attirato le proteste dei repubblicani la preghiera recitata dal pastore protestante Emanuel Cleaver, deputato dem eletto alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Missouri, in apertura dei lavori del 117esimo Congresso. Cleaver, riporta l'emittente 'Fox', invece di concludere la preghiera con il tradizionale "amen" ha detto "amen and awoman", con un gioco di parole che aveva come scopo quello di rispettare la neutralità di genere, ma che non ha tenuto conto dell'origine di amen e che a molti è apparsa una forzatura inutile. Secondo diversi deputati repubblicani, il pastore ha erroneamente tentato di assegnare un genere alla parola "amen". Guy Reschenthaler ha twittato che amen è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Washington, 4 gen. (Adnkronos) - Ha scatenato fortie attirato le proteste dei repubblicani larecitata dalprotestante Emanuel Cleaver, deputato dem eletto alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Missouri, in apertura dei lavori del 117esimo. Cleaver, riporta l'emittente 'Fox', invece di concludere lacon il tradizionale "amen" ha detto "amen and awoman", con undiche aveva come scopo quello di rispettare la neutralità di genere, ma che non ha tenuto conto dell'origine di amen e che a molti è apparsa una forzatura inutile. Secondo diversi deputati repubblicani, ilha erroneamente tentato di assegnare un genere alla parola "amen". Guy Reschenthaler ha twittato che amen è ...

Advertising

TV7Benevento : Usa: pastore dem chiude preghiera al Congresso con gioco di parole, polemiche (2)... - TV7Benevento : Usa: pastore dem chiude preghiera al Congresso con gioco di parole, polemiche... - GildaMurgia : @GagliardoneS Il gregge come ben sapete non usa la propria testolina ma segue ordinato il cane pastore e così .....si immunizza ???? - butindaro : USA: “pastore” protestante membro della Camera invoca il dio brahma! - BrugolaDigitAle : @NuNuZ_00 Complesso. C'è chi il cane lo lascia fuori di casa nel suo recinto. C'è chi il cane lo tiene in casa come… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa pastore Usa, ladro uccide pastore in una chiesa del Texas: arrestato dopo la fuga in auto Sky Tg24 Usa: pastore dem chiude preghiera al Congresso con gioco di parole, polemiche

Condividi questo articolo:Washington, 4 gen. (Adnkronos) – Ha scatenato forti polemiche e attirato le proteste dei repubblicani la preghiera recitata dal pastore protestante Emanuel Cleaver, deputato ...

Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti

03/01/2021 23:14: Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti: Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti Un morto e 2 feriti in una sparatoria in una chiesa metodista a Winona, in Texas ...

Condividi questo articolo:Washington, 4 gen. (Adnkronos) – Ha scatenato forti polemiche e attirato le proteste dei repubblicani la preghiera recitata dal pastore protestante Emanuel Cleaver, deputato ...03/01/2021 23:14: Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti: Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti Un morto e 2 feriti in una sparatoria in una chiesa metodista a Winona, in Texas ...