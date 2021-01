Usa (con Tom Cruise) vs Russia, nuova sfida nello spazio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Conto alla rovescia per la prima vera missione spaziale hollywoodiana della storia del cinema. Tom Cruise, come già annunciato il quattro maggio scorso, insieme con il produttore Doug Liman (quello del film Edge of Tomorrow, che sta ascrivendo una nuova sceneggiatura dedicata alla nuova impresa), e l'ex colonnello e pilota israeliano Eytan Stibbe, peraltro consulente di Cruise, nel prossimo mese di ottobre saliranno a bordo di una capsula SpaceX insieme con l'astronauta della Nasa Michael Lopez-Alegria e saranno lanciati verso la Stazione Spaziale Internazionale sulla quale dovrebbero rimanere una decina di giorni. Sarà anche la prima missione spaziale venduta dalla startup texana Axiom Space, compagnia che si propone proprio di organizzare gite spaziali per chi se le può permettere, e che ha ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 gennaio 2021) Conto alla rovescia per la prima vera missione spaziale hollywoodiana della storia del cinema. Tom, come già annunciato il quattro maggio scorso, insieme con il produttore Doug Liman (quello del film Edge of Tomorrow, che sta ascrivendo unasceneggiatura dedicata allaimpresa), e l'ex colone pilota israeliano Eytan Stibbe, peraltro consulente di, nel prossimo mese di ottobre saliranno a bordo di una capsula SpaceX insieme con l'astronauta della Nasa Michael Lopez-Alegria e saranno lanciati verso la Stazione Spaziale Internazionale sulla quale dovrebbero rimanere una decina di giorni. Sarà anche la prima missione spaziale venduta dalla startup texana Axiom Space, compagnia che si propone proprio di organizzare gite spaziali per chi se le può permettere, e che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa con Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: primi Usa e Uk, Italia nona Sky Tg24 ASEAN. Il Sud-Est asiatico nel 2021 tra Cina, Usa e coronavirus

di Alberto Galvi – I paesi membri dell’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) sono pronti a stringere accordi duraturi con gli Usa e al fine di tenere a bada la Cina ...

Prima ministra Scozia: più veloci con vaccinazione

