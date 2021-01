Usa 2020, audio di Trump: pressioni e minacce per ribaltare il voto delle presidenziali in Georgia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, di "trovare" abbastanza voti per ribaltare la sua sconfitta. E' quanto emerge da un audio pubblicato dal Washington Post relativo ad una telefonata di un'ora tra Trump e Raffensperger. "Voglio solo trovare 11.780 voti, uno in più di quelli che abbiamo, perché abbiamo vinto lo Stato", afferma Trump. "Non c'è nulla di male a dire, sai, beh, che hai ricalcolato", afferma Trump, che in un passaggio della telefonata avverte che a non seguire la sua richiesta Raffensperger correrebbe "un grosso rischio".Iniziativa che per gli esperti di elezioni solleva questioni legali. Nonostante le pressioni, Raffensperger e il suo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Presidente uscente degli Stati Uniti Donaldha chiesto al Segretario di Stato della, il repubblicano Brad Raffensperger, di "trovare" abbastanza voti perla sua sconfitta. E' quanto emerge da unpubblicato dal Washington Post relativo ad una telefonata di un'ora trae Raffensperger. "Voglio solo trovare 11.780 voti, uno in più di quelli che abbiamo, perché abbiamo vinto lo Stato", afferma. "Non c'è nulla di male a dire, sai, beh, che hai ricalcolato", afferma, che in un passaggio della telefonata avverte che a non seguire la sua richiesta Raffensperger correrebbe "un grosso rischio".Iniziativa che per gli esperti di elezioni solleva questioni legali. Nonostante le, Raffensperger e il suo ...

