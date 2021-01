Uomini e Donne, il presunto nuovo tronista finisce nel caos: “Ha sgozzato un cinghiale…” (FOTO) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il posto lasciato vacante da Gianluca De Matteis a Uomini e Donne dovrà essere ricoperto da un nuovo tronista. In testa alla classifica, al momento, è spuntato il nome di un ex tentatore di Temptation Island, ovvero, Carlo Siano. Quest’ultimo, però, prima ancora di sedere sul tanto agognato trono rosso, si è già reso protagonista di alcuni contenuti abbastanza discussi sul web. Tutto è cominciato nel momento in cui il giovane ha pubblicato la FOTO di un cinghiale sgozzato da lui stesso. La polemica sul presunto nuovo tronista di Uomini e Donne In queste ore si sta parlando di chi potrebbe ricoprire il ruolo di nuovo tronista di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il posto lasciato vacante da Gianluca De Matteis adovrà essere ricoperto da un. In testa alla classifica, al momento, è spuntato il nome di un ex tentatore di Temptation Island, ovvero, Carlo Siano. Quest’ultimo, però, prima ancora di sedere sul tanto agognato trono rosso, si è già reso protagonista di alcuni contenuti abbastanza discussi sul web. Tutto è cominciato nel momento in cui il giovane ha pubblicato ladi un cinghialeda lui stesso. La polemica suldiIn queste ore si sta parlando di chi potrebbe ricoprire il ruolo didie ...

Grandi notizie per i telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi infatti tornerà in ...

