‘Uomini e Donne’, crisi superata tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Gli indizi che fanno ben sperare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle ultime settimane si è molto parlato della crisi tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. I due protagonisti di Uomini e Donne non apparivano più insieme sui social da diverso tempo e tanti erano stati gli utenti che avevano percepito una certa lontananza tra di loro. Pietro e Rosa, genitori del piccolo Domenico, sono stati sempre attenti a non far pesare questa situazione sul loro bambino e se Pietro aveva deciso non dare alcuna spiegazione in merito, al contrario Rosa aveva preferito parlare apertamente con i suoi follower ammettendo le difficoltà di coppia che stava vivendo. Quali siano i reali motivi alla base di questa distanza non è ancora chiaro, tuttavia da qualche giorno qualcosa potrebbe essere cambiato. In tanti hanno ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle ultime settimane si è molto parlato dellatra. I due protagonisti di Uomini e Donne non apparivano più insieme sui social da diverso tempo e tanti erano stati gli utenti che avevano percepito una certa lontananza tra di loro., genitori del piccolo Domenico, sono stati sempre attenti a non far pesare questa situazione sul loro bambino e seaveva deciso non dare alcuna spiegazione in merito, al contrarioaveva preferito parlare apertamente con i suoi follower ammettendo le difficoltà di coppia che stava vivendo. Quali siano i reali motivi alla base di questa distanza non è ancora chiaro, tuttavia da qualche giorno qualcosa potrebbe essere cambiato. In tanti hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - SusannaCeccardi : Le storie belle, quelle che toccano il cuore. Grazie ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa, sempre pronti… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - Claudio_Melmoth : L'epicentro di tutto è la bellezza. Le donne lo sanno e gli uomini lo avvertono. - Moonspell_666 : RT @PresMoratti: - donne che mostrano le tette - donne che criticano chi mostra le tette - donne che danno delle invidiose a chi le criti… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie