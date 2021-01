Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita e Antonito in trappola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le anticipazioni spagnole Una Vita annunciano come due nuovi personaggi, Natalia e Aurelio Quesada, riusciranno a mettere in crisi l’amore di Antonito e Lolita al punto che i due si allontaneranno. Un motivo ancora oscuro, spinge i Quesada a insinuarsi tra i due per rovinar loro la Vita. Ma non tutto, in quanto la Casado poco dopo aver chiesto al marito di andare via di casa, si sentirà poco bene e questo sarà l’inizio di un lungo calvario per la giovane moglie del Palacios che la porterà in un vero e proprio baratro. Puntate spagnole Una Vita: un gioco pericoloso per Antonito Ad Acacias arrivano Natalia e Aurelio Quesada. I due hanno dei progetti, uno dei quali è quello di distruggere il matrimonio di Lolita e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 gennaio 2021) LeUnaannunciano come due nuovi personaggi, Natalia e Aurelio Quesada, riusciranno a mettere in crisi l’amore dial punto che i due si allontaneranno. Un motivo ancora oscuro, spinge i Quesada a insinuarsi tra i due per rovinar loro la. Ma non tutto, in quanto la Casado poco dopo aver chiesto al marito di andare via di casa, si sentirà poco bene e questo sarà l’inizio di un lungo calvario per la giovane moglie del Palacios che la porterà in un vero e proprio baratro. PuntateUna: un gioco pericoloso perAd Acacias arrivano Natalia e Aurelio Quesada. I due hanno dei progetti, uno dei quali è quello di distruggere il matrimonio die ...

