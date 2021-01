Una vita anticipazioni | Marcia lotta tra la vita e la morte | ce la farà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unadi domani, 5 gennaio 2021? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama dell’episodio 1102, domani vedremo la seconda parte. Vi ricordiamo che Unaandrà in onda domani e poi si fermerà insieme a Beautiful nel giorno della Befana per una piccola sosta! Ma torniamo ad Acacias 38: come avrete visto Genoveva cerca in tutti i modi di avvicinare Felipe, approfittando del fatto che in questo momento l’avvocato è particolarmente fragile e indifeso. L’uomo infatti inizia a credere chenon ce lae si sente anche in colpa visto che è stata ferita gravemente mentre cercava di liberarla. Ma che cosa succederà davvero alla ragazza, sopravviverà? Non ci resta che scoprirlo con le ...