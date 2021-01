Un solo spettatore, su un'isola deserta: l'esperimento del Goteborg Film Festival (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Goteborg Film Festival , vale a dire la più importante kermesse cinematografica di Svezia, ha deciso che nel corso dell'edizione 2021 condurrà un curioso esperimento di distanziamento sociale : ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il, vale a dire la più importante kermesse cinematografica di Svezia, ha deciso che nel corso dell'edizione 2021 condurrà un curiosodi distanziamento sociale : ...

Trascorrerà sette giorni in un faro del Mare del Nord, in compagnia solo dei film della kermesse: sarà anche un esperimento sociologico ...

Il festival di Göteborg invita un unico spettatore su una remota isola del faro

Si svolgerà sull'isola appropriatamente chiamata Pater Noster l'edizione "in presenza" del festival di Göteborg, di fronte a un unico spettatore. Un esperimento esistenziale nell'era del covid-19.

