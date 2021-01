Un posto al sole | FERRI si salva | ma MARINA che fa? Anticipazioni 5 gennaio

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La grande svolta di cui vi stiamo parlando (seppure in modo “criptato”) da diverso tempo è arrivata a compimento. A Unalabbiamo visto unaGiordano (Nina Soldano) disperata e intenta a sparare in direzione di Roberto(Riccardo Polizzy Carbonelli), reo di aver organizzato sin dal principio il piano per appropriarsi dei Cantieri. Nella puntata di lunedì 4 scopriamo che fortunatamente nessuno si è fatto niente di grave, ma le trame anticipano che ormai la distanza trae Roberto è profondissima… Cosa farà l’imprenditrice? Viste anche le condizioni di salute di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), la Giordano inizierà a pensare ad una svolta definitiva per la sua vita e questo porterà il personaggio nei prossimi giorni a lasciare Napoli. Per quanto tempo? Questo lo ...