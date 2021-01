(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella nuova puntata di Unal, in onda martedì 5su Rai3 alle 20:45,potrebbe esserea una scelta definitiva:. Unaltorna martedì 5su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nellesembra decisa a una scelta definitiva, dopo avere, almeno apparentemente superato il momento di crisi. La Giordano infatti, angosciata per la sorte di Fabrizio, sembra voler dare unaalla sua vita: questa volta, però, non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Raffaele e Diego avranno una piccola discussione che evidenzia le loro diverse prospettive di vita. I piccoli ...

Advertising

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 5 gennaio: la svolta di Marina Giordano - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 5 gennaio 2021: Marina vicina a una svolta decisiva?… - Giuseppe5813 : RT @10_cosimo: «Fui posto tra la miseria ed il sole, ad uguale distanza. La miseria m'impedì di credere che tutto è bene sotto il sole e… - GinoLayilla : @Capezzone bravo 'cabezon' !! Ti stai conquistando un posto al sole leghista!!! - outroblueyoongi : @moonlightsgloss seokjin patito di qualsiasi drama sicuro che si è visto un posto al sole e pure beautiful e centro… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Il giorno della Befana da passare in modalità fantacalcio. Come è già successo nell’ultimo turno di campionato, anche per la 16a giornata le partite si giocheranno tutte ...Marina è in pena per le sorti di Fabrizio ricoverato in ospedale, Ferri si ritrova a fare i conti con il solco sempre più profondo che ha scavato tra loro due. Filippo e Serena realizzano che ancora u ...