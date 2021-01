Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dailynews radiogiornale dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è terminato il vertice tra governo e regioni per illustrare le ipotesi sulle misure che saranno introdotte dal prossimo 7 gennaio alla scadenza del decreto di Natale da quanto emerge riguarda i nuovi provvedimenti Sarà fatto Un ulteriore passaggio di governo per l’esecutivo erano presenti i ministri per le autonomie per la salute Francesco boccia e Roberto Speranza tra i governatori erano presenti Toti Zaia Bonacini e Thomas dobbiamo usare precauzioni serie perché la inglese del covid-19 preoccupa per la velocità di contagio così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del vertice con le regioni ha sintetizzato il punto di vista dell’ esecutivo la paura della terra andata a far cambiare almeno temporaneamente i criteri per assegnare le regioni alla zona gialla arancione ...