Uk verso nuove restrizioni | Johnson parla alla nazione Scozia torna in lockdown | Sturgeon | “Più preoccupata ora che a marzo”

Un nuovo discorso alla nazione per spiegare che quelle che si profilano all'orizzonte saranno settimane "durissime" perché "se guardiamo ai numeri non c'è dubbio che dovremo introdurre misure più rigide". Il premier britannico Boris Johnson evoca ulteriori restrizioni che saranno annunciate stasera con un nuovo discorso alla nazione. E il governo Tory ha anche deciso di riconvocare mercoledì il parlamento prima della fine ufficiale della pausa natalizia per dibattere le misure e chiedere un voto di sostegno. L'urgenza è dettata da un aumento dei contagi sempre più incalzante – con oltre 55mila casi solo ieri -, alimentato anche dalle varianti del virus – inglese e sudafricana – individuate più di recente. Sulla crisi sanitaria interviene anche la ...

