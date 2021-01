UFFICIALE – Serie A, decisioni Giudice Sportivo: sette squalificati, due dello Spezia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Serie A, decisioni Giudice Sportivo: Chabot e Estevez (Spezia), Dominguez (Bologna), Leiva (Lazio), Lykogiannis (Cagliari), Romero (Atalanta), Tonali L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 gennaio 2021)A,: Chabot e Estevez (), Dominguez (Bologna), Leiva (Lazio), Lykogiannis (Cagliari), Romero (Atalanta), Tonali L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cmercatoweb : ???? #Udinese, l'aggiornamento UFFICIALE sulle condizioni di #Pussetto - 100x100Napoli : Due i giocatori dello #Spezia, prossima avversaria del #Napoli, che non saranno disponibili. - giocardaterzino : @pdnetwork @szampa56 Ma come cazzo si fa a scrivere cose come 'campagna da serie A', 'col bel tempo', 'resistiamo 2… - mrsgiallo : @exceptiontorule Le serie tv non sanno fare le ultime stagioni è ufficiale - tuttonapoli : UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati nello Spezia -