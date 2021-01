Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato anteriore. Condizioni e tempi di recupero (Di lunedì 4 gennaio 2021) Piove sul bagnato in casa Udinese.VIDEO Udinese-Juventus, Pirlo: “Partiti male, ma giochiamo per vincere scontri diretti. E su Chiesa…”Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus - 4-1 il risultato finale -, mister Gotti si era detto preoccupato per le Condizioni di Ignacio Pussetto; le impressioni dell'allenatore dei friulani si sono rivelate corrette: il classe '95, infatti, in data odierna si è sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno evidenziato l'interessamento del legamento crociato anteriore.Juventus-Udinese, Gotti: “Fatti 3 gol da soli, complicato trovare cose positive. Pussetto? Sono preoccupato”Per l'attaccante argentino, dunque, si preannuncia un lungo stop. Intanto, nella giornata di domani il calciatore si ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Piove sul bagnato in casa.VIDEO-Juventus, Pirlo: “Partiti male, ma giochiamo per vincere scontri diretti. E su Chiesa…”Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus - 4-1 il risultato finale -, mister Gotti si era detto preoccupato per ledi Ignacio; le impressioni dell'allenatore dei friulani si sono rivelate corrette: il classe '95, infatti, in data odierna si è sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno evidenziato l'del legamento.Juventus-, Gotti: “Fatti 3 gol da soli, complicato trovare cose positive.? Sono preoccupato”Per l'attaccante argentino, dunque, si preannuncia un lungo stop. Intanto, nella giornata di domani il calciatore si ...

Advertising

DiMarzio : #Udinese, interessamento del legamento crociato per #Pussetto. C'è pessimismo - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato anteriore. Condizioni e tempi di recupero - BiguzziMatteo : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - Mediagol : #Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato anteriore. Condizioni e tempi di recupero… - JSeMeNeVanto : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… -