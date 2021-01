Tv | in estate arriva il nuovo digitale | ecco il calendario dello switch off

Advertising

reggiotv : Dopo l'uscita dell'Ep PIP di questa estate su tutte le piattaforme digitali e il lancio del singolo MIO FRATELLO… - gazzettamantova : Lo switch off del segnale, poco più di dieci anni dopo il passaggio al Dvb-T1, che ha radicalmente modificato le mo… - Jofish_ : Ma l'estate quando arriva?! - iltirreno : Milioni di italiani dovranno cambiare televisore o acquistare un decoder. Ma la Toscana avrà più tempo - PasqualeTotaro : RT @ilva87161350: @PasqualeTotaro All'improvviso l'estate finisce e arriva l'inverno Ti rendi conto che tutto era diverso e ti chiedi:“E… -

Ultime Notizie dalla rete : estate arriva

La Nuova Venezia

Il classe 2000, in uscita dalla Cavese ed ex Primavera della Spal, ha trovato l'accordo con il club e il suo arrivo è atteso a ore. Intanto oggi si è ufficializzata la rescissione con Corradi ...Cominciamo dai modelli attualmente in vendita nei vari mercati tra i marchi dei due gruppi in corso di fusione. Per quanto riguarda Fiat, i modelli oggi in produzione sono: Panda, 500 (anche cabriolet ...