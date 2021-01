Turismo in Italia dopo il Covid: come ripartire? (Di lunedì 4 gennaio 2021) I numeri sono tali da far tremare i polsi: 245 milioni di presenze mancate, e 14 milioni di fatturato in meno rispetto al 2019 fanno del comparto turistico uno di quelli che ha sofferto di più – dal punto di vista economico – della pandemia di Covid19 e dei relativi lockdown. Ne hanno discusso (a distanza, in un incontro promosso dall’associazione Civita assieme ad Ansa) Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del MiBACT, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Tommaso Sacchi, assessore cultura, moda, design e relazioni internazionali del Comune di Firenze e Simonetta Giordani, segretario generale di Civita, l’associazione nata nel 1987 per salvare l’antico borgo di Civita di Bagnoregio, che da allora ha allargato il suo campo d’azione per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) I numeri sono tali da far tremare i polsi: 245 milioni di presenze mancate, e 14 milioni di fatturato in meno rispetto al 2019 fanno del comparto turistico uno di quelli che ha sofferto di più – dal punto di vista economico – della pandemia di Covid19 e dei relativi lockdown. Ne hanno discusso (a distanza, in un incontro promosso dall’associazione Civita assieme ad Ansa) Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario del MiBACT, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Tommaso Sacchi, assessore cultura, moda, design e relazioni internazionali del Comune di Firenze e Simonetta Giordani, segretario generale di Civita, l’associazione nata nel 1987 per salvare l’antico borgo di Civita di Bagnoregio, che da allora ha allargato il suo campo d’azione per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese.

Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia: quali sono i nodi da sciogliere, e quali le opportunità?

Hakuna matataZanzibar, l’isola Covid-free che cura il virus con preghiere ed erbe

L’oasi africana ha interrotto a fine aprile l’aggiornamento dei dati sui contagi, aprendo le porte dei suoi resort ai turisti europei. Per le feste natalizie gli alberghi sono pieni di avventori russi ...

