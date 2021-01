Tumore al seno, ogni regione avrà fondo per i test genomici. Aiom: “Benefici clinici e risparmio per il sistema sanitario” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La legge di Bilancio 2021 appena varata contiene un’importante novità per le donne colpite da Tumore al seno. A partire da quest’anno le Regioni potranno usufruire di un fondo di 20 milioni di euro annui per il rimborso diretto (anche parziale) dei test genomici destinati, nello specifico, alle pazienti con un carcinoma mammario in stadio precoce positivo ai recettori ormonali (pari a circa il 20 per cento del totale), al fine di evitare chemioterapie inutili e tossiche. “Un grande successo, è da anni che ci battiamo affinché il test sia rimborsabile su tutto il territorio nazionale, per consentire a tutte le donne, indipendentemente dalla residenza, di accedervi – dichiara Saverio Cinieri, il presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) La legge di Bilancio 2021 appena varata contiene un’importante novità per le donne colpite daal. A partire da quest’anno le Regioni potranno usufruire di undi 20 milioni di euro annui per il rimborso diretto (anche parziale) deidestinati, nello specifico, alle pazienti con un carcinoma mammario in stadio precoce positivo ai recettori ormonali (pari a circa il 20 per cento del totale), al fine di evitare chemioterapie inutili e tossiche. “Un grande successo, è da anni che ci battiamo affinché ilsia rimborsabile su tutto il territorio nazionale, per consentire a tutte le donne, indipendentemente dalla residenza, di accedervi – dichiara Saverio Cinieri, il presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica () e ...

