Trump nel mirino Cosa ha scatenato la telefonata in Georgia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Con una mossa inedita, probabilmente illegale, forse incostituzionale, Donaldha chiesto al segretario di Stato della, il repubblicano Brad Raffensperger, di “trovare” abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Joe Biden. Il Washington Post ha ottenuto e ha pubblicato la registrazione d’unalunga circa un’ora, nella quale il presidente alterna rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce di vaghe conseguenze nel caso Raffensperger rifiuti di dare seguito alle sue accuse, non documentate, di brogli, ammonendolo ad un certo punto che si sta assumendo “un grande rischio”. La, che sarebbe di sabato 2 gennaio, pone questioni di carattere legale e costituzionale, secondo gli esperti consultati dal Washington Post, dal New York Times e da altri media. Trae Joe Biden, ...

