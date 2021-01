Trump, Kamala Harris: “Avete sentito la telefonata? Era la voce della disperazione. Un abuso di potere sfacciato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Avete sentito tutti di quella conversazione registrata? Beh, certamente era la voce della disperazione. Senza dubbio. Un abuso di potere sfacciato, impudente, azzardato da parte del Presidente degli Stati Uniti.” Così durante un comizio in Georgia la vicepresidente degli Stati Unitri, Kamala Harris, ha commentato la registrazione della telefonata di Trump al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, diffusa dal Washington Post L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “tutti di quella conversazione registrata? Beh, certamente era la. Senza dubbio. Undi, impudente, azzardato da parte del Presidente degli Stati Uniti.” Così durante un comizio in Georgia la vicepresidente degli Stati Unitri,, ha commentato la registrazionedial segretario di StatoGeorgia, Brad Raffensperger, diffusa dal Washington Post L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pressioni sul repubblicano Brad Raffensperger. Kamala Harris: "Sfrontato abuso di potere". Il Congresso, intanto, giura e conferma la dem Pelosi speaker della Camera (ANSA) ...

