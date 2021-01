Trump ha tentato di truffare le elezioni in Georgia | i democratici pensano all' impeachment

(Di lunedì 4 gennaio 2021) In seguito allo scandaloso audio della telefonata tra Donalde il segretario di stato della, nel quale il presidente uscente 'preme' per trovare 11mila voti che ribaltino la situazione ...

Gli ultimi dieci capi del Pentagono (32 anni di leadership) scrivono a Donald Trmp: non usare i militari per le tue battaglie elettorali ...In seguito allo scandaloso audio della telefonata tra Donald Trump e il segretario di stato della Georgia, nel quale il presidente uscente “preme” per trovare 11mila voti che ribaltino la situazione e ...