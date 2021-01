Trump e la telefonata per ribaltare il voto in Georgia: il tycoon nella bufera, ecco cosa rischia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Donald Trump ha violato la legge o ci è andato vicino. Adesso rischia. Al centro della nuova tormenta politica che investe il presidente uscente degli Stati Uniti, una telefonata riservata svelata dal Washington Post. Il colloquio è avvenuto nei giorni caldi in cui si conteggiavano uno a uno i suffragi tra Biden e Trump. C’era da determinare l’incerto risultato delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Durante la telefonata Trump chiede al segretario di stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, di “trovare” abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Joe Biden. Lo scoop del Washington Post Lo scrive il Washington Post, che ha ottenuto la registrazione della lunga telefonata – di circa un’ora -, resa nota anche ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 gennaio 2021) Donaldha violato la legge o ci è andato vicino. Adesso. Al centro della nuova tormenta politica che investe il presidente uscente degli Stati Uniti, unariservata svelata dal Washington Post. Il colloquio è avvenuto nei giorni caldi in cui si conteggiavano uno a uno i suffragi tra Biden e. C’era da determinare l’incerto risultato delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Durante lachiede al segretario di stato della, il repubblicano Brad Raffensperger, di “trovare” abbastanza voti perla vittoria di Joe Biden. Lo scoop del Washington Post Lo scrive il Washington Post, che ha ottenuto la registrazione della lunga– di circa un’ora -, resa nota anche ...

Advertising

lucasofri : Che ci siano non poche persone - persino a un oceano di distanza in Italia - che sostengono con insistenza il cando… - fabiochiusi : Al Giornale hanno scoperto i condizionali -- ora che c'è una *telefonata* che inchioda Trump all'eversione. Non r… - infoitinterno : Trump minaccia il segretario di Stato della Georgia per ribaltare il voto: la telefonata choc - infoitinterno : Trump, la telefonata al segretario della Georgia: «Triturate 300 libbre di schede». Testo integrale - Gielle76 : RT @limesonline: ????????? Con il voto del 3 novembre, il rito delle presidenziali si era rivelato grottesco. Tanto più ora dopo la telefonata… -