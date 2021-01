Trump chiede al segretario di Stato della Georgia di trovare voti per ribaltare la sconfitta. Il video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Trump chiede al segretario di Stato della Georgia di trovare voti per ribaltare la sconfitta Washington, 4 gen. (askanews) – “Voglio solo trovare 11.780 voti, uno in più di quelli che abbiamo, perché abbiamo vinto lo Stato” così il Presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, di “trovare” abbastanza voti per ribaltare la sua sconfitta. E’ quanto emerge da un audio pubblicato dal Washington Post relativo ad una telefonata di ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021)aldidiperlaWashington, 4 gen. (askanews) – “Voglio solo11.780, uno in più di quelli che abbiamo, perché abbiamo vinto lo” così il Presidente uscente degli Stati Uniti Donaldha chiesto aldi, il repubblicano Brad Raffensperger, di “” abbastanzaperla sua. E’ quanto emerge da un audio pubblicato dal Washington Post relativo ad una telefonata di ...

