Trump cerca di truffare i voti della Georgia, Kamala Harris: 'Sfacciato abuso di potere' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le ultime mosse di Trump per riuscire a ribaltare l'esito delle elezioni si sono rifugiate nella telefonata che il presidente uscente ha fatto al segretario di Stato della Georgia Bran Raffensperger , ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le ultime mosse diper riuscire a ribaltare l'esito delle elezioni si sono rifugiate nella telefonata che il presidente uscente ha fatto al segretario di StatoBran Raffensperger , ...

Advertising

nicolaebasta : RT @mgabrielladavid: L’audio incredibile in cui #Trump cerca di convincere a “trovare” voti per lui in Georgia..... L’idolo dei Sovranisti… - shapeoflgx : RT @kintsvkuroi: trump cerca i voti come io cerco la mia voglia di studiare, entrambi stiamo cercando qualcosa che non esiste - Roky99760738 : RT @globalistIT: - globalistIT : - faber65c : RT @mgabrielladavid: L’audio incredibile in cui #Trump cerca di convincere a “trovare” voti per lui in Georgia..... L’idolo dei Sovranisti… -