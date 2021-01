Trump-Biden, ore decisive in Georgia: in ballo la maggioranza al Senato (Di lunedì 4 gennaio 2021) È in una vigilia rovente che precede il ballottaggio di domani per eleggere i due Senatori della Georgia che Donald Trump e Joe Biden si sfidano oggi in un duello a distanza con eventi elettorali rispettivamente a Dalton e ad Atlanta. Domani si deciderà se saranno i democratici o i repubblicani a controllare il Senato. E, dunque, il clima è infuocato. Ma, come se non bastasse, su tutto questo grava la polemica per la registrazione della telefonata nella quale Trump chiede al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di “trovare” i voti necessari a proclamarlo vincitore alle presidenziali in questo Stato. La bomba l’ha sganciata sul presidente uscente la Washington Post, uno dei peggiori nemici mediatici di Donald ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) È in una vigilia rovente che precede ilttaggio di domani per eleggere i dueri dellache Donalde Joesi sfidano oggi in un duello a distanza con eventi elettorali rispettivamente a Dalton e ad Atlanta. Domani si deciderà se saranno i democratici o i repubblicani a controllare il. E, dunque, il clima è infuocato. Ma, come se non bastasse, su tutto questo grava la polemica per la registrazione della telefonata nella qualechiede al segretario di Stato della, Brad Raffensperger, di “trovare” i voti necessari a proclamarlo vincitore alle presidenziali in questo Stato. La bomba l’ha sganciata sul presidente uscente la Washington Post, uno dei peggiori nemici mediatici di Donald ...

