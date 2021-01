Trump alla Georgia: ricalcolare il risultato delle elezioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Trump alla Georgia: “Trovare abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Biden”. Questo è quello che avrebbe chiesto il Presidente al Segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Raffensperger. A riportare la notizia è stato il Washington Post, che ha ottenuto la registrazione della lunga telefonata nella quale Trump alterna rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021): “Trovare abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Biden”. Questo è quello che avrebbe chiesto il Presidente al Segretario di Stato della, il repubblicano Raffensperger. A riportare la notizia è stato il Washington Post, che ha ottenuto la registrazione della lunga telefonata nella qualealterna rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce

