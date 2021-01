"Trump accetti la sconfitta e lasci stare le forze armate". Lettera di dieci ex capi Pentagono (Di lunedì 4 gennaio 2021) lasciare fuori l’esercito dalle polemiche elettorali: con una Lettera che non ha precedenti nella storia americana, tutti e 10 gli ex segretari alla difesa degli Stati Uniti ancora in vita, Democratici e Repubblicani hanno chiesto al presidente di accettare il fatto che ha perso le elezioni e lo hanno messo in guardia dal coinvolgere i militari nella sua battaglia. La Lettera è stata pubblicata sul Washington Post e tratteggia i rischi di ciò che potrebbe accadere nei 17 giorni che rimangono all’amministrazione Trump prima dell’insediamento di Joe Biden. “Il voto c’è stato, sono stati effettuati riconteggi e audit. Sono stati esaminati denunce nei tribunali. I governatori hanno certificato i risultati. E il collegio elettorale ha votato”, scrivono gli ex segretari alla difesa. “Il tempo per mettere in discussione il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)are fuori l’esercito dalle polemiche elettorali: con unache non ha precedenti nella storia americana, tutti e 10 gli ex segretari alla difesa degli Stati Uniti ancora in vita, Democratici e Repubblicani hanno chiesto al presidente di accettare il fatto che ha perso le elezioni e lo hanno messo in guardia dal coinvolgere i militari nella sua battaglia. Laè stata pubblicata sul Washington Post e tratteggia i rischi di ciò che potrebbe accadere nei 17 giorni che rimangono all’amministrazioneprima dell’insediamento di Joe Biden. “Il voto c’è stato, sono stati effettuati riconteggi e audit. Sono stati esaminati denunce nei tribunali. I governatori hanno certificato i risultati. E il collegio elettorale ha votato”, scrivono gli ex segretari alla difesa. “Il tempo per mettere in discussione il ...

