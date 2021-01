"Troviamo i voti". Trump cerca il ribaltone? Messo in difficoltà da una telefonata registrata: l'audio dall'"effetto devastante" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un audio mette Donald Trump in difficoltà. "Brad, riusciamo a trovare 11.780 voti? Sono quelli che ci mancano per vincere le elezioni in Georgia". Questa la richiesta che sabato scorso il presidente uscente degli Stati Uniti ha avanzato al Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Una telefonata registrata e finita nelle mani del Washington Post che non ha atteso molto prima di pubblicarla. In sostanza The Donald ha chiesto di trovare il modo per ribaltare il risultato elettorale del 3 novembre ai danni dell'avversario Joe Biden. Il Corriere parla di un "effetto devastante per Trump e per quei repubblicani che si preparano a contestare l'esito delle elezioni il prossimo 6 gennaio al Congresso". Non solo, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unmette Donaldin. "Brad, riusciamo a trovare 11.780? Sono quelli che ci mancano per vincere le elezioni in Georgia". Questa la richiesta che sabato scorso il presidente uscente degli Stati Uniti ha avanzato al Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Unae finita nelle mani del Washington Post che non ha atteso molto prima di pubblicarla. In sostanza The Donald ha chiesto di trovare il modo per ribaltare il risultato elettorale del 3 novembre ai danni dell'avversario Joe Biden. Il Corriere parla di un "pere per quei repubblicani che si preparano a contestare l'esito delle elezioni il prossimo 6 gennaio al Congresso". Non solo, perché ...

Advertising

Libero_official : L'audio pubblicato dal Washington Post mette in difficoltà #Trump alle prese con il risultato elettorale del 3 nove… - the_sunforest : RT @orporick: (Hey, pss, ragazzi e ragazze. Sì, dico a voi. Shhh, piano, venite qui. Facciamo un patto? Fino a che avremo poche ore in pres… - MMartinaa_____ : @KekkManto ah perché nella situazione di merda in cui ci troviamo con tutti contro c’è anche chi divide i voti? DI BENE IN MEGLIO #prelemi - laBARBARA73 : RT @orporick: (Hey, pss, ragazzi e ragazze. Sì, dico a voi. Shhh, piano, venite qui. Facciamo un patto? Fino a che avremo poche ore in pres… - AlbertoBaggini : RT @orporick: (Hey, pss, ragazzi e ragazze. Sì, dico a voi. Shhh, piano, venite qui. Facciamo un patto? Fino a che avremo poche ore in pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Troviamo voti Giorgia Meloni vince la Pagella Cup per la peggiore dichiarazione del 2020 Pagella Politica Le pagelle de Il Mattino: furia Lozano, magico Piotr ma Fabian non incide più!

Il Mattino vota – Cuore saldo. Anche quando si ritrova con il Cagliari sull’1-1, il Napoli non perde tempo a battersi il petto e riprende il destino in mano. 30 tiri verso la porta del povero Cragno.

Pagelle Benevento-Milan, i voti della Gazzetta: Donnarumma ipnotico

PAGELLE BENEVENTO-MILAN - Successo, 0-2, del Milan contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Ecco le pagelle con voti e giudizi dei calciatori rossoneri ...

Il Mattino vota – Cuore saldo. Anche quando si ritrova con il Cagliari sull’1-1, il Napoli non perde tempo a battersi il petto e riprende il destino in mano. 30 tiri verso la porta del povero Cragno.PAGELLE BENEVENTO-MILAN - Successo, 0-2, del Milan contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Ecco le pagelle con voti e giudizi dei calciatori rossoneri ...