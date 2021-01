‘Trono over’, Gemma Galgani in estasi: “Sono veramente innamorata di Maurizio Guerci!”. E lui rivela: “Ci piacciamo e mi auguro che…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gemma Galgani è una delle protagoniste più seguite e soprattutto più discusse del Trono over di Uomini e Donne, e finalmente, dopo avarie vicissitudini, il suo cuore ha ricominciato a battere per Maurizio Guerci. Il cavaliere ha catturato sin da subito l’attenzione della dama torinese, e l’interesse reciproco li ha portati anche a condividere una notte di passione anche se, stando alle ultime anticipazioni relative alla puntata registrata, i due durante le festività natalizie si Sono visti e sentiti poco. Intervistati entrambi da Novella 2000 è stata dapprima Gemma a parlare di Maurizio, puntualizzando il fatto che oramai pensa solo a lui e che Giorgio Manetti – con cui la dama ha condiviso una turbolenta storia d’amore – è solo un ricordo lontano: Sono molto felice. ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 gennaio 2021)è una delle protagoniste più seguite e soprattutto più discusse del Trono over di Uomini e Donne, e finalmente, dopo avarie vicissitudini, il suo cuore ha ricominciato a battere perGuerci. Il cavaliere ha catturato sin da subito l’attenzione della dama torinese, e l’interesse reciproco li ha portati anche a condividere una notte di passione anche se, stando alle ultime anticipazioni relative alla puntata registrata, i due durante le festività natalizie sivisti e sentiti poco. Intervistati entrambi da Novella 2000 è stata dapprimaa parlare di, puntualizzando il fatto che oramai pensa solo a lui e che Giorgio Manetti – con cui la dama ha condiviso una turbolenta storia d’amore – è solo un ricordo lontano:molto felice. ...

Advertising

IsaeChia : ‘#Tronoover’, #GemmaGalgani in estasi: “Sono veramente innamorata di #MaurizioGuerci!”. E lui rivela: “Ci piacciamo… - infoitcultura : Uomini e Donne, gravidanza al trono over - infoitcultura : UeD: il famoso cavaliere del trono over ha abbandonato il programma - infoitcultura : Uomini e Donne: Trono over, ricordate Diana? La dama oggi, cosa fa e com’è - _carotino : la milo trattata come una del trono over -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Il Trono di Spade - Speciale Serie TV GameSurf