Tre volte in ospedale, i medici lo rimandano a casa: Luciano muore a 46 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tre volte in ospedale, i medici lo rimandano a casa. Sulla morte di Luciano Molin la Procura di Roma indaga per omicidio colposo e ha aperto un fascicolo contro ignoti, dopo la denuncia presentata dai famigliari. Il quarantaseienne è deceduto all’ospedale Spaziani dopo tre accessi al pronto soccorso. Sulla salma sottoposta a sequestro è stata disposta l’autopsia. Luciano Molin è morto a quarantasei anni, rimandato a casa dai medici per tre volte dopo essersi recato in ospedale. Una tragedia che è avvenuta durante le vacanze di Natale e che ha scosso il Frusinate. Luciano, che di mestiere faceva l’operaio, è deceduto il 26 dicembre scorso, nel giorno ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) Trein, ilo. Sulla morte diMolin la Procura di Roma indaga per omicidio colposo e ha aperto un fascicolo contro ignoti, dopo la denuncia presentata dai famigliari. Il quarantaseienne è deceduto all’Spaziani dopo tre accessi al pronto soccorso. Sulla salma sottoposta a sequestro è stata disposta l’autopsia.Molin è morto a quarantasei, rimandato adaiper tredopo essersi recato in. Una tragedia che è avvenuta durante le vacanze di Natale e che ha scosso il Frusinate., che di mestiere faceva l’operaio, è deceduto il 26 dicembre scorso, nel giorno ...

Advertising

Lucillebb1 : Anche a voi succede di venir limitati due/tre volte al mese? - ex_smiles : RT @martiraranans: Comunque di tutte le canzoni che ha messo Francesco avete prestato troppa poca attenzione all’unica che ha messo tre vol… - la_trapy : RT @martiraranans: Comunque di tutte le canzoni che ha messo Francesco avete prestato troppa poca attenzione all’unica che ha messo tre vol… - LaFerniMi : @Marco_V_82 Dici che non valgono come frutta fresca da mangiare tre volte al giorno? - straysamurai : Ho guardato la tl tre volte oggi e per pochi minuti e siete riusciti a cacciarmi fuori tre stronzate diverse io non so cosa dirvi -

Ultime Notizie dalla rete : Tre volte Tre volte in ospedale, i medici lo rimandano a casa: Luciano muore a 46 anni Fanpage.it Il 2021 è l’anno di Dante: 5 iniziative per ricordarlo

L'Italia si prepara a celebrare Dante Alighieri, vera "star" del 2021 con mostre ed eventi a 700 anni dalla morte. Abbiamo selezionato cinque appuntamenti clou.

NBA, il clamoroso record di Steph Curry: sono meno di 30 ad averlo fatto

Steph Curry nella storia. Il clamoroso record del play dei Golden State Warriors che lo manda nell'olimpo dell'NBA: la classifica all time ...

L'Italia si prepara a celebrare Dante Alighieri, vera "star" del 2021 con mostre ed eventi a 700 anni dalla morte. Abbiamo selezionato cinque appuntamenti clou.Steph Curry nella storia. Il clamoroso record del play dei Golden State Warriors che lo manda nell'olimpo dell'NBA: la classifica all time ...