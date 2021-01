Trattativa Stato-mafia | cosa sappiamo | anticipazioni Report

Leggi su ck12

(Di lunedì 4 gennaio 2021), stasera nuova puntatasulla vicenda. Si parlerà anche dell’agenda rossa di Paolo Borsellino Nell’aprile 2018 arrivò la sentenza di primo grado del cosiddetto processoin merito alla stagione stragista dinostra negli anni ’90. Mentre è in corso il processo di secondo grado, parallelamente continuano le inchieste con pubblicazioni di libri o come quelle di. Stasera la trasmissione di RaiTre tratterà il tema con il suo solito stile. Dai canali social sono state date della. Ci sono le intervista al Procuratore Generale di Palermo Roberto Scarpinato che parla della strage di via D’Amelio che uccise Paolo Borsellino e la sua ...