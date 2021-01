Traffico Roma del 04-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto aNord sulla Flaminia code per incidente in uscita dalla città a partire da Corso Francia sino a via di Grottarossa incidente anche sul tratto UrbanoL’Aquila l’altezza di Tor Cervara sempre in uscita dalla città Ci sono code a partire da via Filippo Fiorentini sul raccordo in carreggiata esterna con le tratti dalla Ardeatina alla Casilina sulla tangenziale verso San Giovanni incolonnamenti a tratti da viale di Tor di Quinto alla Salaria e poi da San Lorenzo a viale Castrense all’appio latino difficoltà di circolazione sull’Appia nuova per alberi sulla carreggiata segnalati Alla notizia di piazza dell’alberone prudenza per il maltempo che continui a interessare tutto l’internet capitolino alcune strade cittadine presentano tratti allagati lavori in programma questa notte su Viale del ...