Torino, la violenza domestica e il salto nel vuoto: grave l’aggressore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un ragazzo di 24 anni, già conosciuto per le violenze domestiche perpetrate, si è ferito in un modo plateale nel tentativo di fuggire. Era già conosciuto dalle autorità il ragazzo di 24 anni che è stato bloccato a Torino perché recidivo. Questa volta però ha tentato un altro modo per fuggire: lanciarsi repentinamente dalla finestra dell’abitazione. L’atterraggio però non è stato dei migliori, dato che sotto di lui c’era il vuoto, così il ragazzo è caduto su un tetto, che ha poi sfondato. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 3 gennaio, a Torino, in zona Barriera Nizza. Protagonista del caso un giovane di 24 anni già conosciuto alle forze dell’ordine per atti di violenza domestica. Quando è partita la segnalazione con una telefonata ai numeri di emergenza, quindi ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un ragazzo di 24 anni, già conosciuto per le violenze domestiche perpetrate, si è ferito in un modo plateale nel tentativo di fuggire. Era già conosciuto dalle autorità il ragazzo di 24 anni che è stato bloccato aperché recidivo. Questa volta però ha tentato un altro modo per fuggire: lanciarsi repentinamente dalla finestra dell’abitazione. L’atterraggio però non è stato dei migliori, dato che sotto di lui c’era il, così il ragazzo è caduto su un tetto, che ha poi sfondato. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 3 gennaio, a, in zona Barriera Nizza. Protagonista del caso un giovane di 24 anni già conosciuto alle forze dell’ordine per atti di. Quando è partita la segnalazione con una telefonata ai numeri di emergenza, quindi ...

Advertising

fuckyoutiddy : RT @TelefonoRosaNaz: Donna picchiata dal marito con il figlio di due anni in braccio. Un caso atroce di #violenza #assistita, poco trattat… - cronaca_news : Violenza sulle donne, picchia la moglie con in braccio il bimbo di due anni - StellaSirio60 : RT @TelefonoRosaNaz: Donna picchiata dal marito con il figlio di due anni in braccio. Un caso atroce di #violenza #assistita, poco trattat… - RedMCristina : RT @TelefonoRosaNaz: Donna picchiata dal marito con il figlio di due anni in braccio. Un caso atroce di #violenza #assistita, poco trattat… - avv_procopio : RT @TelefonoRosaNaz: Donna picchiata dal marito con il figlio di due anni in braccio. Un caso atroce di #violenza #assistita, poco trattat… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino violenza Torino, il Telefono Rosa lancia il bando per il servizio civile: "Combattiamo la violenza maschile" La Repubblica Torino, picchia la compagna: si getta dalla finestra alla vista degli agenti

È successo ieri pomeriggio a Torino, un ragazzo di 24 anni dopo aver picchiato la compagna si è gettato dalla finestra alla vista degli agenti ...

Duecento pagine dei social nel mirino della polizia postale: "Diffondono teorie negazioniste e fake news sul virus"

Da Facebook a Instagram, da Twitter a TikTok, duecento pagine segnalate dalla polizia postale di Piemonte e Valle d’Aosta alla procura per i loro messaggi negazionisti e le teorie del complotto che qu ...

È successo ieri pomeriggio a Torino, un ragazzo di 24 anni dopo aver picchiato la compagna si è gettato dalla finestra alla vista degli agenti ...Da Facebook a Instagram, da Twitter a TikTok, duecento pagine segnalate dalla polizia postale di Piemonte e Valle d’Aosta alla procura per i loro messaggi negazionisti e le teorie del complotto che qu ...