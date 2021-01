Top Gun | tutto quello che c’è da sapere sul film con Tom Cruise

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Top Gun: trama, cast, location, colonna sonora e streaming delQuesta sera, lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun,del 1986, diretto da Tony Scott. La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr., ed è stato ispirato da “Top Guns”, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California. Protagonista è il tenente Pete “Maverick” Mitchell, un giovane aviatore della marina militare americana (US Navy). La pellicola prese come spunto gli scontri aerei della guerra fredda e lanciò Tomcome star di Hollywood. Inoltre vinse un Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il tenente di vascello Pete “Maverick” Mitchell e il sottotenente di vascello Nick “Goose” ...