Top Gun/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi 4 gennaio) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Top Gun, il film con Tom Cruise in onda su Italia 1 alle 21.15 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Nel cast anche Kelly McGillis e Val Kilmer. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Top Gun, ilcon Tomin onda su1 alle 21.15 di, lunedì 42021. Nel cast anche Kelly McGillis e Val Kilmer.

Advertising

Mottalemi : Stasera Top gun in televisione mi piscio addosso - MagTua : #Staseraintv fanno #TopGun con #TomCruise le curiosità su questo #film #cult - ilgfdieligreg : Stasera tutti su Italia 1.. Top Gun avrai il 30% di share grazie ai #gregorelli ?????? - elisaarcy : @GrandeFratello Siiii non vedo l'ora di vedere la puntata...a no c'è Top Gun stasera, niente alla prossima - Clap2_0 : @GrandeFratello Ci sarà quindi la proposta di matrimonio o un test di gravidanza? Cmq io ripropongo stasera su Italia uno Top Gun ???? -