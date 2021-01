Top Gun: stasera su Italia 1 il film che ha reso Tom Cruise una celebrità (Di lunedì 4 gennaio 2021) Appuntamento con l'azione, stasera su Italia 1 alle 21:16, e con Top Gun, il film del 1986 che ha lanciato la carriera di Tom Cruise a Hollywood. Top Gun torna stasera su Italia 1 alle 21:16 per una serata all'insegna dell'avventura e del romanticismo. Il film diretto da Tony Scott ha lanciato la carriera di Tom Cruise a Hollywood. Ispirato dall'articolo "Top Guns", apparso sulla rivista California, il film racconta la vicenda di due giovani amici, Pete "Maverick" Mitchell e Nick "Goose" Bradshaw, che riescono ad essere ammessi alla Scuola di caccia da combattimento della Marina Usa, di stanza a Miramar (California). La scuola segue regole severissime per la selezione degli allievi: chi arriva alla fine deve essere "il meglio del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Appuntamento con l'azione,su1 alle 21:16, e con Top Gun, ildel 1986 che ha lanciato la carriera di Toma Hollywood. Top Gun tornasu1 alle 21:16 per una serata all'insegna dell'avventura e del romanticismo. Ildiretto da Tony Scott ha lanciato la carriera di Toma Hollywood. Ispirato dall'articolo "Top Guns", apparso sulla rivista California, ilracconta la vicenda di due giovani amici, Pete "Maverick" Mitchell e Nick "Goose" Bradshaw, che riescono ad essere ammessi alla Scuola di caccia da combattimento della Marina Usa, di stanza a Miramar (California). La scuola segue regole severissime per la selezione degli allievi: chi arriva alla fine deve essere "il meglio del ...

