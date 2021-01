Top Gun, Kelly McGillis oggi è irriconoscibile: com’è diventata a 63 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’attrice nota grazie al suo ruolo nel film cult “Top Gun”, Kelly McGillis, oggi ha 63 anni. Vediamo com’è diventata. Kelly McGillis è un’attrice americana nata a Newport Beach, in California, il 9 luglio 1957. Appassionata sin dalla tenera età al mondo della recitazione, è entrata nella prestigiosa accademia della Julliard School di New York. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’attrice nota grazie al suo ruolo nel film cult “Top Gun”,ha 63. Vediamoè un’attrice americana nata a Newport Beach, in California, il 9 luglio 1957. Appassionata sin dalla tenera età al mondo della recitazione, è entrata nella prestigiosa accademia della Julliard School di New York. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

VincenzoNamor85 : RT @RMRenee78: Fermi tutti, questa sera c'è Top Gun!! E per la cento milionesima volta lo guarderò, ripeterò le battute che so a memoria e… - saraepunto : @barbara75ferre Mi chiedevo: questo tuo tweet è stato letto da @trabs62? Perché credo abbia la stessa età del top gun?? - RMRenee78 : Fermi tutti, questa sera c'è Top Gun!! E per la cento milionesima volta lo guarderò, ripeterò le battute che so a m… - LiveSicilia : Stasera in tv, ritorna il classico Top Gun - katia_paladino : Stasera su italia 1 c e Top Gun #gregorelli -