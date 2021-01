Top Gun film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 4 gennaio 2021) Top Gun è il film stasera in tv lunedì 4 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Top Gun film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Avventura, Azione, Drammatico ANNO: 1986 REGIA: Tony Scott cast: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich, Tim Robbins DURATA: 105 Minuti Top Gun film stasera in tv: trama Due giovani amici e piloti, Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) e Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), entrano alla Scuola di caccia da combattimento della ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Top Gun è ilin tv lunedì 42021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Top Gunin tv:e scheda GENERE: Avventura, Azione, Drammatico ANNO: 1986 REGIA: Tony Scott: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich, Tim Robbins DURATA: 105 Minuti Top Gunin tv:Due giovani amici e piloti, Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) e Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), entrano alla Scuola di caccia da combattimento della ...

