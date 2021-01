Top Gun, che fine ha fatto la bella Charlie? Oggi è irriconoscibile – FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo 34 anni dall’uscita di Top Gun, Kelly McGillis, interprete di Charlie, è lontana dai riflettori di Hollywood da tempo. Oggi appare irriconoscibile. Kelly McGillis ha affascinato milioni di ragazzi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo 34 anni dall’uscita di Top Gun, Kelly McGillis, interprete di, è lontana dai riflettori di Hollywood da tempo.appare. Kelly McGillis ha affascinato milioni di ragazzi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

val_d1 : RT @MagTua: #Staseraintv fanno #TopGun con #TomCruise le curiosità su questo #film #cult - VincenzoNamor85 : RT @RMRenee78: Fermi tutti, questa sera c'è Top Gun!! E per la cento milionesima volta lo guarderò, ripeterò le battute che so a memoria e… - saraepunto : @barbara75ferre Mi chiedevo: questo tuo tweet è stato letto da @trabs62? Perché credo abbia la stessa età del top gun?? - RMRenee78 : Fermi tutti, questa sera c'è Top Gun!! E per la cento milionesima volta lo guarderò, ripeterò le battute che so a m… - LiveSicilia : Stasera in tv, ritorna il classico Top Gun -