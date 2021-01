Tim down oggi, utenti Telecom Italia in difficoltà: quali sono i problemi riscontrati (Di lunedì 4 gennaio 2021) utenti Tim nel panico questa mattina: il down di Telecom Italia di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, ha messo in difficoltà diversi fruitori. La rete internet di casa è fuori uso e il modem mostra una poco rassicurante luce rossa. Non un problema ‘casalingo’, ma un disagio comune a tutta Italia. Parecchie, infatti, le segnalazioni giunte sulla pagina downDetector che si occupa di raccogliere e registrare le informazioni relative ai disservizi, in modo da creare in tempo reale uno storico e avvisare gli utenti dei mal funzionamenti di svariate piattaforme. Sin dalle prime luci dell’alba impossibile navigare da rete fissa. Leggi anche >> Poste Italiane down, problemi con l’app Postepay, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)Tim nel panico questa mattina: ildidi, lunedì 4 gennaio 2021, ha messo indiversi fruitori. La rete internet di casa è fuori uso e il modem mostra una poco rassicurante luce rossa. Non un problema ‘casalingo’, ma un disagio comune a tutta. Parecchie, infatti, le segnalazioni giunte sulla paginaDetector che si occupa di raccogliere e registrare le informazioni relative ai disservizi, in modo da creare in tempo reale uno storico e avvisare glidei mal funzionamenti di svariate piattaforme. Sin dalle prime luci dell’alba impossibile navigare da rete fissa. Leggi anche >> Postenecon l’app Postepay, ...

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - Lorexae : TIM Down: disservizi diffusi per la rete fissa di Telecom Italia - GianniZuretti : Tim down, problemi alla rete fissa in tutta Italia - occhio_notizie : ???? #Timdown, non funzionano Adsl e fibra, cosa succede: - VSpritzina : RT @fanpage: ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. -