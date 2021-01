TIM DOWN A MILANO E ROMA/ Rete fissa ko "disservizio sistemi alimentazione elettrica" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tim DOWN oggi su Rete fissa delle principali città d'Italia: ko a MILANO, ROMA, Napoli. Il disservizio causato da sistemi alimentazione di elettrica Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Timoggi sudelle principali città d'Italia: ko a, Napoli. Ilcausato dadi

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - SkyTG24 : Rete Tim down: molte le segnalazioni di disservizio - Open_gol : Problemi diffusi sulla rete Tim, con diversi utenti che lamentano di non riuscire a navigare su internet #timdown - fpettene : @TIM_Official Grazie: resta il dubbio perchè il 187 non andava? 7 ore di down non sono comunque 'poche ore'. - regynadeserto : RT @ImolaOggi: Ti spiego lo smart working... Tim down: difficoltà a connettersi a Internet in tutta Italia -