Tieni lontano lo stress: per un nuovo anno più sereno prova con la meditazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) La meditazione è una tecnica alla portata di tutti capace di abbassare i livelli di stress , aumentare la concentrazione e migliorare anche la produttività lavorativa: secondo gli esperti è quindi un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laè una tecnica alla portata di tutti capace di abbassare i livelli di, aumentare la concentrazione e migliorare anche la produttività lavorativa: secondo gli esperti è quindi un ...

Advertising

LivviElisa : RT @thehsama: 'io con le mie amiche non riesco a stare lontano anche se litighiamo' 'un'amica vera ti ferisce ma perdoni' 'se non ci tien… - LimonisignorAA : RT @thehsama: 'io con le mie amiche non riesco a stare lontano anche se litighiamo' 'un'amica vera ti ferisce ma perdoni' 'se non ci tien… - annarigel : RT @thehsama: 'io con le mie amiche non riesco a stare lontano anche se litighiamo' 'un'amica vera ti ferisce ma perdoni' 'se non ci tien… - denadagjuzi8 : RT @thehsama: 'io con le mie amiche non riesco a stare lontano anche se litighiamo' 'un'amica vera ti ferisce ma perdoni' 'se non ci tien… - thehsama : 'io con le mie amiche non riesco a stare lontano anche se litighiamo' 'un'amica vera ti ferisce ma perdoni' 'se n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tieni lontano Tieni lontano lo stress: per un nuovo anno più sereno prova con la meditazione TGCOM Tieni lontano lo stress: per un nuovo anno più sereno prova con la meditazione

Dopo un anno difficilissimo e faticoso, occorre lasciarsi alle spalle lo stress per affrontare il 2021 con la giusta tranquillità ...

Racconti Enologici – Tenuta Santi Apostoli di Frascati: naturalità dei vini tra tradizione e novità

Con questo nuovo appuntamento della rubrica alla scoperta delle cantine e dei vini dei Castelli romani, si torna a parlare di vini naturali, vini dai colori e dai sapori della tradizione. Nel cuore [.

Dopo un anno difficilissimo e faticoso, occorre lasciarsi alle spalle lo stress per affrontare il 2021 con la giusta tranquillità ...Con questo nuovo appuntamento della rubrica alla scoperta delle cantine e dei vini dei Castelli romani, si torna a parlare di vini naturali, vini dai colori e dai sapori della tradizione. Nel cuore [.