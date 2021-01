Tiene per mano la figlia, ricoverata insieme a lei nella terapia intensiva Covid: il giorno dopo muore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel Regno Unito ha avuto molta eco la storia di Anabel Sharma, una donna 49enne sopravvissuta al Covid che ha voluto raccontare gli ultimi momenti che ha trascorso accanto alla madre prima che questa morisse a causa della malattia. Le due donne erano ricoverate nello stesso reparto di terapia intensiva a Leicester, dopo essere risultate positive al virus. Entrambe erano in terapia intensiva con i caschi per l’ossigeno. Ma la madre di Anabel, Maria Rico, 76 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. Madre e figlia si erano ammalate dopo che il figlio 12enne di Anabel era tornato a scuola a settembre e aveva contratto il virus. dopo due settimane di ricovero, le due donne si sono rincontrate perché i medici hanno messo il letto di Anabel accanto ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel Regno Unito ha avuto molta eco la storia di Anabel Sharma, una donna 49enne sopravvissuta alche ha voluto raccontare gli ultimi momenti che ha trascorso accanto alla madre prima che questa morisse a causa della malattia. Le due donne erano ricoverate nello stesso reparto dia Leicester,essere risultate positive al virus. Entrambe erano incon i caschi per l’ossigeno. Ma la madre di Anabel, Maria Rico, 76 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. Madre esi erano ammalateche il figlio 12enne di Anabel era tornato a scuola a settembre e aveva contratto il virus.due settimane di ricovero, le due donne si sono rincontrate perché i medici hanno messo il letto di Anabel accanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiene per Pino Daniele, il ricordo del figlio a sei anni dalla morte: "Il 4 gennaio fu una lunga notte" la Repubblica Quest’anno la Befana entra direttamente nelle case dei fanesi. Appuntamento per il 6 gennaio alle 21 in streaming

2' di lettura Fano 04/01/2021 - Anche se la Befana quest’anno non potrà atterrare in piazza XX Settembre e consegnare le solite migliaia di calze ai bambini, l’amministrazione comunale ha comunque dec ...

Confcommercio: bilancio vendite natalizie. Tiene solo il settore alimentare

Un primo bilancio delle vendite natalizie. Tiene il settore alimentare mentre per gli altri comparti invece è andata male, peggio del previsto ...

