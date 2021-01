The Doors, l’album debutto del 1967 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Siamo nel 1967, Hollywood è uno dei centri del mondo, la California è baciata dal sole. E dalla Storia: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore camminavano spediti fuori al Sunset Sound Recorders. Avevano finito di registare un album iniziato a prendere i suoi contorni già un anno prima. Quei quattro spilungoni erano i The Doors e quell’album si chiamava proprio così, “The Doors“. Era il loro debutto. Il debutto della rock band americana che più ci ha lasciato stravolti, allucinati. A parte questo concetto di porte, così rindondante nella filosofia della band, da William Blake fino a Aldous Huxley, queste porte che vanno spalancate e sorpassate per conoscere l’altrove, per andare oltre. A parte la loro assoluta genialità compositiva dove possiamo godere di pezzi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Siamo nel, Hollywood è uno dei centri del mondo, la California è baciata dal sole. E dalla Storia: Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore camminavano spediti fuori al Sunset Sound Recorders. Avevano finito di registare un album iniziato a prendere i suoi contorni già un anno prima. Quei quattro spilungoni erano i Thee quelsi chiamava proprio così, “The“. Era il loro. Ildella rock band americana che più ci ha lasciato stravolti, allucinati. A parte questo concetto di porte, così rindondante nella filosofia della band, da William Blake fino a Aldous Huxley, queste porte che vanno spalancate e sorpassate per conoscere l’altrove, per andare oltre. A parte la loro assoluta genialità compositiva dove possiamo godere di pezzi ...

Advertising

Culturamente1 : Il #4gennaio del 1967 usciva #TheDoors primo album della band omonima, uno dei migliori album della storia del rock… - LizbethFloresHz : RT @alfredodelmazo: Que el conocimiento no pare: Pavarotti - Kubrickaddicted : E mA i pInK fLoyD sErVoNo pEr dRoKars1 !1!1 no esistenza, morte, guerra, attualità ( Potrei fare lo stesso discors… - Tina_LittleCris : @Luuanexx Amo, passei o Ano Novo bebendo Bud e escutando Pink Floyd, The Smiths, The Doors... - byH_Leitenbauer : RT @Frances52779614: 'Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorri… -

Ultime Notizie dalla rete : The Doors The Doors, l'album debutto del 1967 Metropolitan Magazine Italia The Doors, l’album debutto del 1967

"The Doors" è l'album di debutto della rock band americana The Doors che ci ha lasciato in eredità un sound e una letteratura unica.

Le 7 cose più belle di THE DOORS, primo album dei Doors

Il 4 gennaio 1967, Jim Morrison e la sua storica band debuttavano con THE DOORS. Ecco le 7 curiosità che lo resero iconico.

"The Doors" è l'album di debutto della rock band americana The Doors che ci ha lasciato in eredità un sound e una letteratura unica.Il 4 gennaio 1967, Jim Morrison e la sua storica band debuttavano con THE DOORS. Ecco le 7 curiosità che lo resero iconico.