**Terrorismo: tunisino fermato scoprì microspia sulla sua auto in Tunisia e la distrusse** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Nouri Ejjed, il tunisino fermato oggi per favoreggiamento personale con finalità di terrorismo, per avere favorito la latitanza e la fuga all'estero di Aymen Abidi, ricercato internazionale e destinatario di un mandato di cattura europeo spiccato dalla magistratura tedesca, lo scorso novembre scoprì sulla sua auto, mentre era in viaggio in Tunisia, la microspia sistemata dai magistrati della Dda che coordinano l'inchiesta. Il dato emerge dal provvedimento di fermo in possesso dell'Adnkronos. "Gli ultimi accertamenti, fanno emergere che, a far data dal 14.11.2020, Ejjed Nouri si è recato in Tunisia, per non meglio specificate ragioni di lavoro con la propria autovettura, sulla quale era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Nouri Ejjed, iloggi per favoreggiamento personale con finalità di terrorismo, per avere favorito la latitanza e la fuga all'estero di Aymen Abidi, ricercato internazionale e destinatario di un mandato di cattura europeo spiccato dalla magistratura tedesca, lo scorso novembresua, mentre era in viaggio in, lasistemata dai magistrati della Dda che coordinano l'inchiesta. Il dato emerge dal provvedimento di fermo in possesso dell'Adnkronos. "Gli ultimi accertamenti, fanno emergere che, a far data dal 14.11.2020, Ejjed Nouri si è recato in, per non meglio specificate ragioni di lavoro con la propriavettura,quale era ...

Palermo, 4 gen. Adnkronos) - "Muoio con lui ma non lo tradisco...". E' il primo gennaio scorso, è da poco passata la mezzanotte e mentre l'Italia brinda in casa, Nouri Ejjed, il tunisino fermato oggi ...

Favorì la fuga in di un ricercato per terrorismo

Nouri Ejjed probabilmente sapeva di essere indagato, per questo è scattata l'operazione della guardia di finanza di Agrigento. È sotto inchiesta dalla Dda di Palermo per avere dato asilo e contribuito ...

