Ternana, il presidente Bandecchi: “Non vinceremo il campionato, il Bari è più attrezzato. Play-off? C’è anche il Palermo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Ternana sta disputando un campionato di vertice.Calciomercato Palermo, nessuna rivoluzione: per l’attacco tornano di moda Di Gaudio e FeliciIl club umbro guidato da Cristiano Lucarelli nelle prima parte di campionato ha dominato in lungo e in largo, al momento ha infatti conquistato 40 punti in 16 gare giocate. I rossoverdi ambiscono alla promozione in Serie B anche se dalle parole del presidente Stefano Bandecchi, attraverso le colonne de 'Il Corriere dello Sport', si intende altro.Palermo, in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputate"Siamo partiti per fare un buon campionato ed essere tra i protagonisti, ci mancano 6 punti pensando a certi episodi, ci poteva stare però anche ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lasta disputando undi vertice.Calciomercato, nessuna rivoluzione: per l’attacco tornano di moda Di Gaudio e FeliciIl club umbro guidato da Cristiano Lucarelli nelle prima parte diha dominato in lungo e in largo, al momento ha infatti conquistato 40 punti in 16 gare giocate. I rossoverdi ambiscono alla promozione in Serie Bse dalle parole delStefano, attraverso le colonne de 'Il Corriere dello Sport', si intende altro., in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputate"Siamo partiti per fare un buoned essere tra i protagonisti, ci mancano 6 punti pensando a certi episodi, ci poteva stare però...

