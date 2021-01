Tennis, WTA 500 di Abu Dhabi: Martina Trevisan e Jasmine Paolini a caccia dei primi punti della stagione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizierà martedì 5 gennaio la stagione di Martina Trevisan e Jasmine Paolini che saranno impegnate al WTA 500 di Abu Dhabi. Le due azzurre sono entrate direttamente nel tabellone principale del primo torneo dell’anno ma si troveranno a dover affrontare avversarie di primissimo piano. Saranno ben quattro le top-10 ai nastri di partenza. La numero 1 del seeding sarà l’australiana Sofia Kenin (n. 4 del ranking WTA) e che ha conquistato il titolo di Tennista dell’anno. Fari puntati anche sull’ucraina Elina Svitolina, sulla ceca Karolina Pliskova e sulla bielorussa Aryna Sabalenka, rispettivamente numero 5, 6 e 10 del ranking WTA. Per quanto concerne le due azzurre sarà importante partire bene in questo 2021 ma molto, ovviamente, dipenderà dal tabellone ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizierà martedì 5 gennaio ladiche saranno impegnate al WTA 500 di Abu. Le due azzurre sono entrate direttamente nel tabellone principale del primo torneo dell’anno ma si troveranno a dover affrontare avversarie dissimo piano. Saranno ben quattro le top-10 ai nastri di partenza. La numero 1 del seeding sarà l’australiana Sofia Kenin (n. 4 del ranking WTA) e che ha conquistato il titolo dita dell’anno. Fari puntati anche sull’ucraina Elina Svitolina, sulla ceca Karolina Pliskova e sulla bielorussa Aryna Sabalenka, rispettivamente numero 5, 6 e 10 del ranking WTA. Per quanto concerne le due azzurre sarà importante partire bene in questo 2021 ma molto, ovviamente, dipenderà dal tabellone ...

