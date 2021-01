Tennis Tiriac insulta Serena | ' Dovrebbe ritirarsi' Bufera sui social

(Di lunedì 4 gennaio 2021) 'A quell'età e col peso che oggi si porta addosso, non si muove certo come si muoveva 15 anni fa'. Ancora una volta le critiche che Ionriserva aWilliams sono al limite dell'insulto. L'...

Commenti sessisti (e non è la prima volta) del manager e presidente della Federazione romena nei confronti della campionessa dei 23 Slam: «Con quel peso non è più agile» ... Più volte nel corso del passato si è notato come il direttore del Madrid Mutua Open Ion Tiriac non sia assolutamente il primo fan della 23 ...